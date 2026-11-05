SOPHiA GENETICS SA legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

SOPHiA GENETICS SA hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,24 USD gegenüber -0,300 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SOPHiA GENETICS SA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 24,3 Millionen USD im Vergleich zu 19,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at