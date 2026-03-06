SOPHiA GENETICS SA veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

SOPHiA GENETICS SA stellte am 03.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

SOPHiA GENETICS SA vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,28 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,230 USD je Aktie erwirtschaftet.

SOPHiA GENETICS SA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21,7 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 17,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 1,170 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,950 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 77,27 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 65,17 Millionen USD umgesetzt.

