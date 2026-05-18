SOPHIA präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SOPHIA ließ sich am 15.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SOPHIA die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

SOPHIA vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 7,360 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 20,79 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat SOPHIA im vergangenen Geschäftsjahr 8,33 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SOPHIA 8,36 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at