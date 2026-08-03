03.08.2026 18:39:00

Sophia Space und Caltech entwickeln modulare Weltraumrechenzentren

Rechenzentren im Weltraum müssen anders aufgebaut sein als auf der Erde. Das Start-up Sophia Space hat ein Konzept dafür entwickelt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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