Sopra Steria Aktie
WKN: 880013 / ISIN: FR0000050809
|
12.12.2025 11:11:43
Sopra Steria Appoints Rajesh Krishnamurthy As CEO; Stock Surges
(RTTNews) - Sopra Steria (SOPR.PA, SPSAF, SPPSY), a tech company, on Friday said its Board of Directors has appointed Rajesh Krishnamurthy as Chief Executive Officer and will assume the role on February 2, 2026.
The company said Rajesh Krishnamurthy brings international leadership experience and a track record in organisational and digital transformation.
The company said the Board made the appointment after a rigorous selection process.
Chairman Pierre Pasquier said the appointment supports the company's plans to accelerate its transformation and strengthen its position as a European leader in digital sovereignty.
On October 8, the company announced that Cyril Malargé would step down as CEO to take on a new opportunity.
Sopra Steria is currently trading 6.43% higher at EUR 154.10 on the Paris Stock Exchange.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sopra Steriamehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Sopra Steriamehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Sopra Steria
|149,70
|4,47%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX & DAX gehen schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich in Rot -- Asiens Börsen schlussendlich fester
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Freitag leichter, während der deutsche Leitindex abwärts tendierte. Die US-Börsen notierten zum Wochenschluss im Minus. Vor dem Wochenende verzeichneten die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.