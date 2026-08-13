SORACOM öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

SORACOM hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3,77 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,49 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 3,38 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,23 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at