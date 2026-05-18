SORACOM präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SORACOM hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 2,69 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SORACOM 11,49 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,81 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,00 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 3,29 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 13,94 JPY gegenüber 7,84 JPY im Vorjahr.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat SORACOM 12,42 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 38,15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 8,99 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at