SORACOM stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SORACOM präsentierte in der am 11.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 9,59 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SORACOM 2,68 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 3,83 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 38,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,76 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at