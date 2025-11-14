SORACOM vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

SORACOM hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 2,68 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SORACOM 0,920 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 55,34 Prozent auf 2,76 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,78 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at