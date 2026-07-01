KI HOLDINGS Aktie

KI HOLDINGS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003

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01.07.2026 07:58:35

Sorge vor Sicherheitsrisiken: US-Regierung gibt Blockade von Anthropics KI-Modellen auf

Das US-Unternehmen Anthropic entwickelt mit Mythos sein bisher fortschrittlichstes KI-Modell. Die US-Regierung hält eine solche KI für eine potenziell gefährliche Cyberwaffe und lässt den Zugang blockieren. Nun wird das Modell aber wieder verfügbar gemacht.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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