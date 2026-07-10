Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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10.07.2026 02:43:00
Sorge vor Werksschließungen: Volkswagen verringert die Anzahl der Automodelle drastisch
VW-Konzernchef Oliver Blume setzt den Rotstift bei zu unrentablen Modellen sowie bei der Auswahl der Sonderausstattung an, um den Autobauer zurück auf die Überholspur zu lenken. Die Produktionskapazitäten sollen massiv sinken. Der Betriebsrat fordert Klarheit über die Zukunft der Werke.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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