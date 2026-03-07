Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|
07.03.2026 15:51:20
Sorge wegen hoher Kosten: Bericht: Airbus, Rheinmetall und OHB verbünden sich für Starlink-Alternative
Die Abhängigkeit von den USA soll auch im Bereich der Satellitentechnik reduziert werden. Die Bundeswehr plant ein eigenes Netzwerk und will Angebote mehrerer Unternehmen einholen. Die gehen einem Bericht zufolge einen anderen Weg und wollen das Projekt gemeinsam auf die Beine stellen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Analysen zu Rheinmetall AG
|03.03.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|02.03.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|27.02.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|24.02.26
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|11.02.26
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.