Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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29.07.2026 23:40:50
Sorgen der Anleger sind groß : Rekordumsatz von Meta verpufft - Aktie stürzt wegen KI-Kosten ab
Im vergangenen Jahr investiert der Facebook-Konzern Meta gut 72 Milliarden Dollar in KI-Infrastruktur. In diesem Jahr werden sich die Ausgaben verdoppeln. Für die Anleger zu viel des Guten: Sie werfen Meta-Aktien trotz eines Rekordumsatzes aus den Depots.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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