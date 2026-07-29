Meta Platforms Aktie

Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.07.2026 23:40:50

Sorgen der Anleger sind groß : Rekordumsatz von Meta verpufft - Aktie stürzt wegen KI-Kosten ab

Im vergangenen Jahr investiert der Facebook-Konzern Meta gut 72 Milliarden Dollar in KI-Infrastruktur. In diesem Jahr werden sich die Ausgaben verdoppeln. Für die Anleger zu viel des Guten: Sie werfen Meta-Aktien trotz eines Rekordumsatzes aus den Depots.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu KI HOLDINGS CO LTD

mehr Nachrichten