Private Equity Aktie
WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921
|
20.02.2026 14:51:51
Sorgen um KI-Exponierung: Private Equity-Spezialist Partners Group reagiert
Die Aktien des Private Markets-Spezialisten Partners Group hatten am Vortag einen starken Kursrutsch verbucht. Auslöser waren Turbulenzen am US-Markt. Auch die Aktien von Unternehmen wie KKR, Blackrock oder Blue Owl hatten Kurverluste gesehen. Jetzt nimmt Partners Group mit einer Stellungnahme.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
