Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
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07.07.2026 08:23:32
Sorgen vor überhitztem Boom: Preisanstieg bei Chips verhilft Samsung zu Rekordgewinn
KI-Fantasien treiben derzeit Techwerte an den Börsen weltweit. Davon kann auch Samsung profitieren - und wie. Der Konzern erzielt mit umgerechnet 55 Milliarden Euro seinen bisher höchsten operativen Quartalsgewinn. Allerdings bleiben Zweifel, ob dieser Trend nachhaltig ist.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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