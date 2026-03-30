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KI HOLDINGS Aktie

KI HOLDINGS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003

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30.03.2026 10:54:04

Sorgenkind Bitcoin: Kursverluste und immer mehr Miner, die sich KI zuwenden

Bitcoin hat jüngst zwar wieder ein wenig Terrain gutgemacht, bleibt jedoch immer noch deutlich unter dem Niveau des Vorjahres. Gleichzeitig ziehen sich immer mehr Miner zurück. Wann kommt die Trendwende? Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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