Sorrento Resources stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sorrento Resources gab am 26.10.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sorrento Resources -0,020 CAD je Aktie generiert.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,070 CAD. Im Vorjahr hatten -0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at