SOS-Kinderdörfer bejubeln Dunks im BMW Park.

+++ Rund 60 Kinder und Jugendliche aus drei bayerischen SOS-Kinderdörfern erleben 91:61-Heimsieg des FC Bayern München Basketball gegen Braunschweig +++ BMW spendet 1.000 für jeden Dunk der Bayern-Basketballer im BMW Park an SOS-Kinderdorf e.V. +++ Dunks for Tomorrow Spendensumme erreicht am Sonntag 113.000 Euro +++ Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW Zum vollständigen Artikel