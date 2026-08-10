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10.08.2026 06:31:29
Sosei Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Sosei Group hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,28 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -26,370 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 7,65 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 8,45 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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