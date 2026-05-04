Sosei Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Sosei Group hat am 01.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 19,82 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -8,450 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Sosei Group mit einem Umsatz von insgesamt 11,26 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,64 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 69,42 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at