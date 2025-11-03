|
03.11.2025 06:31:29
Sosei Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Sosei Group präsentierte am 31.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Sosei Group vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 18,49 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 13,45 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 27,09 Prozent auf 6,75 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,26 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
