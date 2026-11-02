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02.11.2026 06:31:29
Sosei Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Sosei Group gab am 30.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es stand ein EPS von 8,07 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sosei Group noch ein Gewinn pro Aktie von -18,490 JPY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 30,77 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,83 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 6,75 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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