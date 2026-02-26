26.02.2026 06:31:29

Sotera Health Company Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Sotera Health Company Registered hat am 24.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 USD gegenüber 0,040 USD im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sotera Health Company Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,56 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 303,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 290,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,270 USD gegenüber 0,160 USD im Vorjahr.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1,16 Milliarden USD, während im Vorjahr 1,10 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 0,840 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 1,16 Milliarden USD festgelegt.

