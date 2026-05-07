Sotera Health Company Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Sotera Health Company Registered gab am 05.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,09 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sotera Health Company Registered -0,050 USD je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 280,1 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 254,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at