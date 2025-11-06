|
06.11.2025 06:31:29
Sotera Health Company Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Sotera Health Company Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.
Sotera Health Company Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,060 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,05 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 311,3 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 285,5 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
