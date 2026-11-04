Sotera Health Company Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sotera Health Company Registered hat am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 324,9 Millionen USD gegenüber 311,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at