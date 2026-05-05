Sotera Health Company Registered Shs Aktie
WKN DE: A2QHA5 / ISIN: US83601L1026
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05.05.2026 15:04:19
Sotera Health Reaffirms FY26 Outlook; Shares Soar 13% - Update
(RTTNews) - While reporting financial results for the first quarter on Tuesday, Sotera Health, LLC (SHC) reaffirmed its adjusted earnings and revenue guidance for the full-year 2026.
For fiscal 2026, the company continues to project adjusted earnings in the range of $0.93 to $1.01 per share on revenues between $1.233 billion and $1.251 billion, with revenue growth of 5.0 to 6.5 percent on a constant currency basis.
In Tuesday's pre-market trading, SHC is trading on the Nasdaq at $17.39, up $2.01 or 13.07 percent.
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