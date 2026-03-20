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20.03.2026 23:13:03

Sotera Health Shares Down 24% This Year. Is the Stock a Buy as One Investor Reveals Adding $3 Million More?

In a February 17, 2026, filing, Inherent Management Corp. disclosed buying 200,050 Sotera Health Company (NASDAQ:SHC) shares, an estimated $3.31 million trade based on quarterly average pricing.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated February 17, 2026, Inherent Management Corp. increased its position in Sotera Health Company (NASDAQ:SHC) by 200,050 shares during the fourth quarter. The estimated value of shares acquired is approximately $3.31 million, based on the average closing price for the period. At quarter-end, the position’s reported value rose by $5.39 million, a figure that incorporates both the additional shares and changes in Sotera Health's share price.Sotera Health Company is a leading provider of sterilization and lab testing services, supporting critical supply chains in healthcare and related industries. The company operates at scale, with a diversified customer base and an emphasis on regulatory compliance and quality assurance. Its integrated service offerings and global reach position it as a key partner for organizations requiring stringent safety and testing standards.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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