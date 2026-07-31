Sotetsu präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sotetsu hat am 30.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 84,80 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sotetsu 76,30 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 78,79 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 75,08 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at