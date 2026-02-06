Sotetsu: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Sotetsu hat am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 79,13 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 79,65 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Sotetsu 76,93 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 74,12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at