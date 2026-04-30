Sotetsu vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Sotetsu präsentierte am 28.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 46,61 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sotetsu -6,500 JPY je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 85,73 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sotetsu 69,59 Milliarden JPY umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 258,56 JPY. Im Vorjahr waren 228,84 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,27 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 307,57 Milliarden JPY, während im Vorjahr 292,18 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at