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03.08.2026 06:31:29
Sotkamo Silver AB gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Sotkamo Silver AB lud am 31.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0,14 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sotkamo Silver AB -0,060 SEK je Aktie verdient.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sotkamo Silver AB im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 150,51 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 197,9 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 79,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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