Sotkamo Silver AB stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Sotkamo Silver AB lud am 20.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Beim Umsatz wurden 135,4 Millionen SEK gegenüber 108,6 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,160 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sotkamo Silver AB -0,060 SEK je Aktie generiert.
Sotkamo Silver AB hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 393,30 Millionen SEK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 412,20 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.
