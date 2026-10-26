Sotkamo Silver AB: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Sotkamo Silver AB hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,16 SEK. Im letzten Jahr hatte Sotkamo Silver AB einen Gewinn von 0,010 SEK je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sotkamo Silver AB in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 55,22 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 170,9 Millionen SEK im Vergleich zu 110,1 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at