Sotoh: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sotoh hat am 12.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,03 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sotoh ein EPS von 3,90 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sotoh in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,59 Milliarden JPY im Vergleich zu 2,32 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at