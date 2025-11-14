Sotoh legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sotoh hat am 12.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,26 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,78 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 2,68 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 6,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,52 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

