Sotoh präsentierte Quartalsergebnisse

Sotoh hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,93 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Sotoh ein Ergebnis je Aktie von 7,26 JPY vermeldet.

Sotoh hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,94 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,68 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at