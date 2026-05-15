Sotoh veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Sotoh hat am 12.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 16,24 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sotoh -2,610 JPY je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sotoh in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,27 Milliarden JPY im Vergleich zu 2,17 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Sotoh hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 41,18 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 32,28 JPY je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,54 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,70 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 10,04 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at