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13.08.2026 06:31:29
Sotoh zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Sotoh präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf 26,81 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 15,65 JPY je Aktie erzielt worden.
Mit einem Umsatz von 3,03 Milliarden JPY, gegenüber 3,16 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,99 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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