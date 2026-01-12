SOU hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

SOU gab am 09.01.2026 die Zahlen für das am 30.11.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 72,54 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -20,040 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat SOU im vergangenen Quartal 24,53 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 30,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SOU 18,82 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at