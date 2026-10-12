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12.10.2026 06:31:29
SOU präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
SOU hat am 09.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 18,32 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SOU 11,35 JPY je Aktie generiert.
Beim Umsatz wurden 26,70 Milliarden JPY gegenüber 21,74 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 233,15 JPY beziffert, während im Vorjahr 52,00 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 25,71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 106,66 Milliarden JPY, während im Vorjahr 84,84 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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