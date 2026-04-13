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13.04.2026 06:31:29
SOU: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
SOU präsentierte am 10.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS wurden 98,28 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SOU 41,73 JPY je Aktie eingenommen.
Umsatzseitig wurden 27,44 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SOU 22,01 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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