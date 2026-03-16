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16.03.2026 06:31:29
SOUGOU SHOUKEN präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
SOUGOU SHOUKEN hat am 13.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 198,30 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 241,08 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,10 Prozent auf 5,91 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte SOUGOU SHOUKEN 6,36 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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