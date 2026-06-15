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15.06.2026 06:31:29
SOUGOU SHOUKEN veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
SOUGOU SHOUKEN gab am 12.06.2026 die Zahlen für das am 30.04.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 55,17 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -34,360 JPY erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 2,71 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,63 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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