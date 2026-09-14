SOUGOU SHOUKEN: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

SOUGOU SHOUKEN hat am 11.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt.

SOUGOU SHOUKEN vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 72,57 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -125,530 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,43 Prozent auf 2,45 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,35 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 104,60 JPY gegenüber 106,57 JPY im Vorjahr.

Gegenüber dem Vorjahr hat SOUGOU SHOUKEN im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 1,26 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16,03 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 16,24 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at