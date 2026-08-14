Soulpower Acquisition A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Soulpower Acquisition A hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Mit einem EPS von 0,06 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Soulpower Acquisition A mit 0,060 USD je Aktie genauso viel verdiente.

Redaktion finanzen.at