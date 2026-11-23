Sound Dimension Registered hat am 20.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,02 SEK. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,020 SEK je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at