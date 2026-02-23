Sound Dimension Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sound Dimension Registered veröffentlichte am 20.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,02 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Sound Dimension Registered ein EPS von -0,010 SEK in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 22,39 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,5 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,7 Millionen SEK umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,080 SEK ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,090 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Sound Dimension Registered 0,65 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 18,75 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 0,80 Millionen SEK umgesetzt worden.

