Sound Dimension Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sound Dimension Registered hat am 13.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,02 SEK ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Sound Dimension Registered ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,020 SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at