Sound Dimension Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Sound Dimension Registered hat am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Sound Dimension Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,04 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,030 SEK je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at